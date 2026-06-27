TERZOLAS. La bassa Val di Sole si prepara ad avere un nuovo asilo nido. Dopo che lo scorso anno una trentina di bambini è rimasta esclusa dal servizio per mancanza di posti, il Comune accelera sull'intervento che porterà alla realizzazione di una struttura da 24 posti all'interno dell'edificio che ospita la Scuola dell'Infanzia di via Kessler.

Il progetto, dal valore complessivo di 782.300 euro, è finanziato per l'85% dalla Provincia autonoma di Trento, che contribuirà con 665.125 euro. Nelle ultime settimane la giunta comunale ha affidato gli incarichi per la progettazione esecutiva all'architetta Lara Zoccatelli e per il coordinamento della sicurezza all'ingegnere Sergio Maini, passaggi che consentiranno di procedere con l'appalto dei lavori.

«Speriamo di poter partire al più presto - spiega la sindaca Luciana Pedergnana -. Il nuovo asilo nido offrirà 24 posti e rappresenta un servizio fondamentale per sostenere le famiglie della bassa Val di Sole nella conciliazione tra lavoro e vita familiare».

L'edificio, ristrutturato negli anni Novanta e riqualificato dal punto di vista energetico nel 2018, dispone infatti di spazi oggi sottoutilizzati. La Scuola dell'Infanzia, che conta attualmente 76 bambini suddivisi in tre sezioni provenienti anche da Caldes e Cavizzana, occupa tre piani, ma uno è già inutilizzato.

Il nuovo nido sorgerà al piano terra. Le attività della scuola dell'infanzia presenti su quel livello, fatta eccezione per la cucina che resterà condivisa, saranno trasferite al secondo piano, mentre la scuola verrà ridimensionata a 51 posti.

Il progetto firmato da Lara Zoccatelli prevede due distinti spazi educativi: uno dedicato ai bambini tra 18 e 36 mesi, più numerosi, e uno riservato ai più piccoli, nella fascia 3-18 mesi.

Grande attenzione sarà riservata anche agli spazi esterni. Un'area di 77 metri quadrati ospiterà giochi con tricicli e attività con materiali naturali e di recupero, mentre un secondo spazio di 178 metri quadrati comprenderà una sabbiera, un'area con ghiaia e tronchi e un grande prato destinato al gioco libero.