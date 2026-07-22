NOVALEDO - All'età di 89 anni è scomparso Mario Pacher, storico corrispondente e collaboratore per l'Adige dalla Valsugana per oltre 60 anni. In redazione arriva nel 1959, segnalato da don Italo Dallapè a Marcello Voltolini, e per diversi decenni con la sua inseparabile macchina fotografica e una straordinaria passione per il giornalismo ha raccontato la cronaca, la politica, la vita sociale e gli eventi della valle, diventando una figura conosciuta e stimata da generazioni di lettori.

Classe 1937, dopo gli studi commerciali a Levico e Trento e una breve parentesi come impiegato al comune di Roncegno, ecco la chiamata della Cassa Rurale di Levico che lo vuole come referente dello sportello di Novaledo. Accanto al lavoro coltiva una profonda passione per la musica sacra. M.D.



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