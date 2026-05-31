Escursionista precipita per decine di metri sul Lagorai: trovata incosciente e portata al S.Chiara in elicottero

LAGORAI. Momenti di grande apprensione questa mattina sulla catena del Lagorai, dove una escursionista ventenne è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata lungo un ripido canale innevato mentre stava percorrendo il sentiero 321 in direzione di Cima delle Stellune.

L'allarme è scattato intorno alle 9 quando alcuni escursionisti che hanno assistito alla caduta hanno contattato il Numero Unico di Emergenza 112. Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe scivolata sulla neve a una quota di circa 2.000 metri, finendo per precipitare per diverse decine di metri lungo il pendio.

La Centrale Unica di Emergenza ha immediatamente attivato l'elisoccorso e il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Raggiunta la zona dell'incidente, l'elicottero ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso e l'équipe sanitaria, che hanno localizzato rapidamente la ragazza anche grazie alle indicazioni fornite dagli escursionisti presenti.

La ventenne è stata trovata in stato di incoscienza e stabilizzata sul posto. Successivamente sono stati recuperati a Teserodue soccorritori della Stazione Val di Fiemme, impiegati nelle operazioni di supporto. Una volta completato il recupero, la giovane è stata verricellata a bordo dell'elicottero e trasferita d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento. Concluso l'intervento, i soccorritori sono rientrati a valle a piedi.