Val Malene: ritrovato un lupo ferito, probabile l'investimento. Disposta l'eutanasia
L'episodio questa mattina nel territorio di Pieve Tesino: sul posto Forestale e veterinario incaricato. La segnalazione è arrivata dai Vigili del Fuoco: le condizioni dell'animale sono state giudicate gravissime, rendendo necessaria l'eutanasia
PIEVE TESINO. Un lupo è stato trovato ferito nella mattinata di sabato 23 maggio lungo una strada comunale in località Val Malene, nel comune di Pieve Tesino. L'animale sarebbe rimasto vittima di un investimento.
L'allarme è stato lanciato dalla Centrale dei Vigili del fuoco, che ha allertato il Corpo forestale del Trentino e il veterinario incaricato. Dopo una valutazione eseguita direttamente sul posto, è emerso che le condizioni dell'esemplare erano gravemente compromesse, rendendo inevitabile il ricorso all'eutanasia.
La notizia è stata diffusa con una nota ufficiale della Provincia di Trento.