Val Malene: ritrovato un lupo ferito, probabile l'investimento. Disposta l'eutanasia

PIEVE TESINO. Un lupo è stato trovato ferito nella mattinata di sabato 23 maggio lungo una strada comunale in località Val Malene, nel comune di Pieve Tesino. L'animale sarebbe rimasto vittima di un investimento.

L'allarme è stato lanciato dalla Centrale dei Vigili del fuoco, che ha allertato il Corpo forestale del Trentino e il veterinario incaricato. Dopo una valutazione eseguita direttamente sul posto, è emerso che le condizioni dell'esemplare erano gravemente compromesse, rendendo inevitabile il ricorso all'eutanasia.

La notizia è stata diffusa con una nota ufficiale della Provincia di Trento.