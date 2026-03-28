Menador, lavori stradali da quasi 10 milioni di euro: una galleria unica in discesa

TRENTO. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha aggiudicato i lavori - suddivisi nei due lotti - di rettifica e allargamento della strada di Monterovere, tra la Valsugana agli Altipiani cimbri, sulla quale proseguono gli investimenti dell'Amministrazione.

"Un intervento importante, di circa 10 milioni complessivi, che procede verso la fase realizzativa - così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti -. L'obiettivo di questo progetto, condiviso con i territori, è migliorare e mettere in sicurezza la strada del Menador, tutelando il valore storico e l'attrattività di una via di collegamento che serve le comunità, gli operatori economici, il turismo. Un tracciato che è inoltre molto apprezzato dai ciclisti e che fa parte delle Grandi salite del Trentino percorse dal Giro d'Italia".

L'opera S-136 "Rettifiche e allargamenti sulla SP 133 del Menador - Lotto 1 e 2" si colloca in continuità con i precedenti lavori promossi dall'Amministrazione sulla strada di Monterovere, di cui l'ultimo, concluso nel 2023, ha interessato la rettifica della strada tra il chilometro 6,6 e il chilometro 6,8 (opera S-891).

La soluzione concordata con gli enti locali per il lotto 1 prevede una nuova galleria unica in discesa, mentre le due gallerie storiche attuali saranno mantenute e adibite a senso unico in salita, snellendo il traffico soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.

I lavori sono stati aggiudicati al Raggruppamento temporaneo di imprese formato da CASAROTTO SPA di Strigno (TN) (capogruppo) e IPOGEO SRL di Seren del Grappa, con il ribasso percentuale del 6,008%, per un importo al netto della sicurezza pari a 7.846.483,16 euro e, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a 8.081.983,16 euro. Il tempo di realizzazione previsto in progetto è di 560 giorni naturali e consecutivi. Il secondo lotto (totale di 168 giorni di lavori) serve a completare la sistemazione della provinciale 133 mettendo in sicurezza l'incrocio verso Folgaria e Lavarone. La nuova rotatoria prevista a Monterovere avrà lo scopo di migliorare l'attuale incrocio tra la SP 133 e la statale 349 (che porta in direzione Lavarone-Folgaria, Luserna oppure Asiago).

I lavori sono stati aggiudicati all'impresa Zortea srl di Castelnuovo, con il ribasso percentuale pari al 7,426%, pari a 858.565,10 euro di cui 833.165,10 euro per lavori e 25.400,00 euro per oneri della sicurezza.