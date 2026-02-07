Pergine, viola i domiciliari: arrestato e portato in carcere

TRENTO. I carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana hanno eseguito, nei giorni scorsi, un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Trento a carico di un uomo domiciliato in Valsugana. L’uomo era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica.

Il provvedimento era stato disposto dopo una condanna del Tribunale di Rovereto per furto e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, reati commessi in diverse località del Trentino.

Secondo quanto ricostruito, la sospensione della misura è scattata in seguito alla violazione delle prescrizioni imposte, in particolare l’obbligo di permanere presso l’abitazione in determinati orari.

I carabinieri lo hanno rintracciato al domicilio e lo hanno accompagnato alla Casa circondariale di Trento, dove dovrà scontare la pena residua di cinque mesi di reclusione.