Autista morto alle Acciaierie Venete di Borgo, proclamate otto ore di sciopero

TRENTO. Dopo che un autista di 46 anni ha perso la vita questa mattina alle Acciaierie Venete di Borgo Valsugana, in Trentino, i segretari delle sigle sindacali dei metalmeccanici, Fiom, Fim e Uilm sono andati subito sul posto per seguire la situazione, in contatto con i sindacalisti degli autotrasportatori, Filt, Fit e Uiltrasporti.

Il lavoratore, che nell'area scarico rottame era sceso dal mezzo per chiudere le sponde del suo camion, è stato travolto da una pala gommata che procedeva in retromarcia. "Certo, c'è il cordoglio e la vicinanza alla famiglia della vittima - scrivono in una nota le sigle sindacali - ma c'è anche la volontà di capire cosa e come è successo perché non si muore sul lavoro per fatalità, bisogna capire cosa è mancato per garantire la sicurezza di chi era al lavoro e stasera non tornerà a casa. Ogni volta si resta senza parole davanti ad una vita spezzata in questo modo. Si continua a morire di lavoro in Italia, tre morti al giorno, e nella nostra regione tristemente sopra la media nazionale ne abbiamo già avuti ad oggi 6 in Trentino e 10 in Alto Adige/Sudtirol", commentano i sindacalisti.

"Per tutte le aziende metalmeccaniche che operano nel sito di Acciaierie Venete a Borgo Valsugana come Fiom, Fim e Uilm proclamiamo 24 ore di sciopero (8 ore per ogni turno e giornata) venerdì 24 ottobre con presidio davanti all'acciaieria di Borgo dalle 7.30. Per tutti i lavoratori metalmeccanici del Trentino Fiom, Fim e Uilm proclamano quattro ore di sciopero le prime 4 ore di venerdì 24 ottobre. I metalmeccanici dell'Alto Adige/Sudtirol hanno già fatto arrivare il loro sostegno. A supporto della famiglia della vittima verrà avviata una raccolta fondi tra i lavoratori dell'acciaieria", concludono i sindacalisti.