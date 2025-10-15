Pieve Tesino, ritrovato un giovane disperso: decisivo il fiuto di Vaja e l’abilità di Christian

PIEVE TESINO. Si è conclusa con un lieto fine la delicata ricerca di un ragazzo disperso nei giorni scorsi nella zona di Pieve Tesino, grazie all’intervento decisivo dell’unità cinofila della Croce Rossa del Trentino, composta da Christian Bais e dalla sua fedele compagna Vaja.

Il team, impegnato fin dalle prime ore nelle operazioni di perlustrazione, è riuscito a individuare il giovane, contribuendo in modo determinante alla positiva conclusione delle ricerche.

“Un risultato straordinario – scrive la Croce Rossa del Trentino in un post – che testimonia la forza del lavoro di squadra, la preparazione costante e quel legame unico tra uomo e cane che fa davvero la differenza”. All’unità cinofila, e in particolare a Christian e Vaja, è andato il ringraziamento di tutto il corpo per la dedizione, la competenza e il sangue freddo dimostrati sul campo.