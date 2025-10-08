Nuova cabinovia San Martino-Rolle, iniziati i lavori di base: investimento da 55 milioni

PRIMIERO. Sono iniziati i lavori di taglio ed esbosco per la nuova cabinovia San Martino-Rolle, il collegamento funiviario destinato a trasformare la mobilità del Primiero. «Si tratta dell’avvio di fatto della prima fase del cantiere – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – per un intervento strategico volto allo sviluppo sostenibile della valle, promosso da Trentino Sviluppo con il supporto della Provincia e delle comunità locali».

Le operazioni riguardano l’area sopra l’abitato di San Martino di Castrozza, tra Prà delle Nasse e Malga Fosse di sopra, lungo il tracciato del futuro impianto. Questa fase, che comprende il disboscamento e la sistemazione del terreno, si concluderà in autunno. In parallelo partiranno i sondaggi geognostici e la bonifica bellica, necessari prima dell’avvio del cantiere principale.

La nuova infrastruttura, denominata “Bellaria-Prà delle Nasse-Malga Fosse di sopra”, sarà una telecabina da dieci posti pensata per garantire un collegamento diretto e sostenibile con il Passo Rolle. «Per la nostra comunità è una notizia attesa da anni – commenta il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli –. L’opera rappresenta una leva fondamentale per unire mobilità sostenibile, turismo ed economia locale».

L’appalto, del valore complessivo di circa 55 milioni di euro, è stato assegnato a un raggruppamento guidato da Leitner Spa di Vipiteno, insieme a Collini Lavori Spa (Trento), Misconel Srl (Cavalese) e Grisenti Srl (Trento), con il contributo di diversi studi tecnici e professionisti. L’obiettivo è avviare la costruzione vera e propria in primavera, rispettando la tabella di marcia per completare il collegamento entro i tempi previsti.