Lagorai orientale, notte al freddo per tre escursionisti tra i 25 e i 39 anni salvati dal Soccorso Alpino

LAGORAI. Tre escursionisti tra i 25 e i 39 anni, residenti nelle province di Vicenza e Venezia, sono stati soccorsi nella notte sul Lagorai Orientale, nei pressi di Cima Bragarolo. Il gruppo intendeva fermarsi per la notte al bivacco Aldo Moro, ma lo ha trovato inagibile. Il bivacco – come comunicato in estate dalla sezione Cai Fiamme Gialle, che ne è proprietaria – era stato rimosso lo scorso agosto per lavori di rifacimento. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo l’una di notte da parte degli stessi escursionisti.



I tre erano illesi, ma si trovavano fuori sentiero ed erano fradici a causa della pioggia e della neve caduta nella notte. La Centrale Unica di Emergenza, viste le condizioni meteo, ha chiesto l’intervento via terra della Stazione di Moena del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Mentre il tecnico di centrale, in contatto telefonico, consigliava e indirizzava gli escursionisti a scendere lungo il sentiero 376, una squadra di quattro operatori della Stazione di Moena si è attivata, raggiungendo in fuoristrada l’attacco del sentiero per poi proseguire a piedi.



I soccorritori hanno raggiunto i tre alle 4 del mattino, trovandoli illesi ma molto infreddoliti e affaticati. Una volta rifocillati, gli escursionisti sono stati accompagnati al mezzo del Soccorso Alpino e quindi a Passo Rolle, dove avevano lasciato la loro autovettura. L’intervento si è concluso alle 8 del mattino.