Primiero, punto dalle vespe mentre cerca funghi va in shock anafilattico

PRIMIERO. Attimi di paura oggi pomeriggio nei pressi della centrale idroelettrica di Caoria, lungo il torrente Vanoi. Un uomo di 67 anni residente a Borso del Grappa (Treviso) è stato colpito da uno shock anafilattico dopo essere stato punto più volte da alcune vespe mentre si trovava a raccogliere funghi insieme alla moglie.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 15. Data la gravità della situazione, la Centrale Unica di Emergenza ha inviato sul posto l’elicottero. Nel frattempo due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino – Stazione di Caoria hanno raggiunto l’uomo via terra, iniziando le prime manovre di assistenza.

Il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria sono stati verricellati sul posto e hanno provveduto a stabilizzare il paziente. In tre successive rotazioni l’elicottero ha recuperato l’uomo con il medico, l’infermiere e la moglie, quindi il tecnico di elisoccorso e un soccorritore della stazione locale.

Il 65enne è stato quindi elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.