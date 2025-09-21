Base jumper si lancia dal monte Mezza: 43enne di Ala trovato senza vita dopo ore di ricerche

OSPEDALETTO. Tragedia in bassa Valsugana. Un base jumper, Giacomo Zamparo, 43enne originario di Gorizia ma residente ad Ala,è morto questa mattina dopo essersi lanciato dalla cima del monte Mezza, sopra Ospedaletto.

L’uomo era salito con la compagna, che lo aveva accompagnato fino a circa 300 metri dal punto di decollo. Sarebbe dovuto atterrare nella piazzola a valle, ma quando la donna non lo ha visto arrivare ha dato l’allarme.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è partita alle 10.45. La Centrale Unica di Emergenza ha subito fatto alzare in volo l’elicottero, mentre le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino delle stazioni Bassa Valsugana e Tesino raggiungevano via terra i punti di possibile atterraggio.

I primi sorvoli non hanno dato esito. Le ricerche sono proseguite per ore, coinvolgendo anche l’elicottero dei vigili del fuoco, della Guardia di Finanza, il gruppo ricerche e le unità cinofile del Soccorso alpino.

Alle 15.15, l’elicottero delle Fiamme gialle ha infine individuato il corpo dell’uomo. Dopo la constatazione del decesso e il nullaosta dell’autorità giudiziaria, la salma è stata recuperata e portata in piazzola a Ospedaletto.