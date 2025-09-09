Tamponamento a catena sulla SS47, due feriti e pesanti disagi
I pompieri hanno messo in sicurezza l’area, prestando contestualmente le primissime cure ai due feriti e gestendo la viabilità fino all’arrivo del personale di Trentino Emergenza e della Polizia locale di Pergine Valsugana. Pesanti i disagi alla circolazione con code chilometriche
LEVICO. Tamponamento a catena, questa mattina, 9 settembre, sulla SS 47 in località Costa a Levico Terme. Tre i mezzi coinvolti nel sinistro, due auto e un furgone, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Levico Terme, allertati alle 7.51.
I pompieri hanno messo in sicurezza l’area, prestando contestualmente le primissime cure ai due feriti e gestendo la viabilità fino all’arrivo del personale di Trentino Emergenza e della Polizia locale di Pergine Valsugana.
Pesantissimi i disagi alla circolazione con code chilometriche. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della stazione di Borgo Valsugana