Incidente mortale a Segonzano, domani i funerali di Damaris Pedron. Gli amici: “Persona speciale”

SAMONE. Si terranno domani a Samone le esequie di Damaris Pedron, la ventiseienne morta sabato pomeriggio a seguito dell'uscita di strada della moto sulla quale viaggiava come passeggera, condotta da un amico, un venticinquenne valsuganotto.



Pedron, che era cresciuta nel centro della Bassa Valsugana che aveva lasciato da qualche anno, dapprima per seguire il percorso di apprendistato professionale in Veneto, poi dopo aver trovato impiego a Bolzano, lascia la mamma Ivana, il papà Mario e i fratelli Maycol e Aron.



Molti i ricordi degli amici: “Era una persona speciale, ci mancherà tantissimo”.

«Quella della nostra Damaris è una tragedia che ci ha lasciati increduli e senza parole», il ricordo commosso dell'ex sindaco Enrico Lenzi, caro amico di famiglia. La cerimonia, con rito evangelico, si terrà alle 15 al cimitero.