Levico: il falso carabiniere era un minorenne, truffata una donna

LEVICO. E' minorenne l'autore dell'ennesima truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana in Trentino. La donna, che vive a Levico Terme, è stata contattata al telefono da un sedicente maresciallo che le comunicava che la nipote era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e doveva versare una certa cifra per evitare l'arresto.

Poco dopo si è presentato un altro finto militare che, con modi molto gentili, si è fatto consegnare i preziosi, il denaro e addirittura la fede nuziale che portava sulla mano. Poco dopo però il figlio dell'anziana è venuto a conoscenza del fatto e ha allertato i veri carabinieri che tempestivamente hanno individuato il giovane nei pressi dell'abitazione.

La refurtiva (70 euro in contanti e diversi gioielli in oro), della quale il giovane si era appena disfatto, sono stati trovati nelle immediate vicinanze in un cortile privato. E' così scattata la denuncia presso il Tribunale Minori di Trento.