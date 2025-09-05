Blitz animalista a Grigno: in stazione lo striscione per orsi e lupi

TRENTO. La manifestazione in Valsugana contro i grandi carnivori non è piaciuta all’associazione Centopercentoanimalisti, che ha manifestato tutto il proprio dissenso con un blitz notturno. Sull’edificio della stazione di Grigno è stato affisso uno striscione che recita, testuale: “W gli orsi! W i lupi! Villici muti!».

In un comunicato, l’associazione spiega: «Non ha avuto grande eco la sceneggiata del "popolo delle montagne" trentino a Ospedaletto il 30 agosto. Un paio di dozzine di villici hanno richiesto il massacro di orsi e lupi: perlopiù allevatori, che esprimono il loro amore verso gli animali, ma solo quelli che procurano reddito.

Gli altri animali si devono uccidere, dicono, dimenticando che orsi e lupi hanno diritto quanto loro e più di loro, di vivere nell'ambiente montano».