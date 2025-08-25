Lotto fortunato a San Martino di Castrozza: 60mila euro
Il giocatore baciato dalla dea bendata ha puntato 5 euro, presso la ricevitoria di Piazza Negrelli, sulla quaterna 6-36-40-90 su tutte le ruote, incassando una vincita rilevante
TRENTO. Trentino protagonista delle estrazioni del Lotto dell’ultimo weekend.
A Primiero San Martino di Castrozza, presso la ricevitoria di Piazza Negrelli, un fortunato giocatore ha puntato 5 euro sulla quaterna 6-36-40-90 su tutte le ruote. Ebbene – riporta l’Agenzia Agimeg -, i 4 numeri sono tutti usciti permettendo all’appassionato di mettersi in tasca una vincita di ben 60.000 euro.