Strada del Menador, in appalto la nuova galleria. Lavori da 8,5 milioni di euro: ecco come diventerà

CALDONAZZO. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha avviato la gara per le “rettifiche e allargamenti sulla SP. 133 del Menador - Lotto 1” (opera S-136 della Provincia), la strada del Menador o Kaiserjägerstrasse, sulla quale proseguono gli investimenti dell’Amministrazione. “Un intervento che conferma l’attenzione della Provincia per migliorare questa importante via di collegamento tra la Valsugana, gli altipiani Cimbri, l’altopiano di Asiago e il Veneto, in accordo con le amministrazioni comunali e i territori coinvolti - precisa il presidente Maurizio Fugatti -. Una strada che interessa i residenti ma anche l’ambito turistico e sportivo, visto che è stata una delle salite del Giro d’Italia 2022.

La nuova opera ora in gara - prosegue Fugatti - favorirà la sicurezza della viabilità preservando al contempo il valore storico, paesaggistico e l’attrattività turistica della sp 133. La soluzione concordata con le amministrazioni prevede infatti una nuova galleria unica in discesa, mentre le due gallerie storiche attuali saranno mantenute e adibite a senso unico in salita, snellendo il traffico soprattutto nei periodi di maggiore afflusso”.

La nuova opera si colloca in continuità con i precedenti lavori, effettuati a partire dagli anni Novanta per la sistemazione e messa in sicurezza della provinciale 133. L'ultimo intervento in ordine di tempo si è concluso nel 2023 e ha interessato la rettifica della strada tra il chilometro 6,6 e il chilometro 6,8 (Opera S-891). Da un successivo confronto tra il presidente della Provincia e i sindaci di Folgaria, Lavarone, Luserna, Caldonazzo, Levico, Calceranica, assieme ai tecnici provinciali, è emersa la decisione di migliorare la strada mantenendo le gallerie storiche esistenti, da adibire alla salita, realizzandone invece una nuova per la discesa.

L'opera in appalto per il lotto 1 prevede la sistemazione di brevi tratte stradali interessate da cedimenti della piattaforma e interventi puntuali per l’allargamento di tre curve pericolose. La tratta principale in progetto, denominata “Intervento C”, consiste nell’allargamento a monte con sbancamento di porzioni di roccia e nell’allargamento di alcune tratte verso valle, mediante la realizzazione di muri e banchettoni, in parte impostati su fondazioni con micropali.

Al fine di salvaguardare il più possibile il tratto storico tra le gallerie esistenti, la carreggiata non subirà allargamenti evidenti e sarà composta da una sola corsia a senso unico di marcia a salire larga 2,5 metri, una banchina esterna di larghezza 1,15 metri e una banchina sul lato monte di larghezza variabile, che seguirà l’attuale ciglio roccioso.

Infine, con l'"Intervento G", si prevede la realizzazione di una galleria naturale, con una sola corsia a senso unico di marcia a scendere, lunga circa 255 metri. All’interno è prevista la realizzazione della corsia di marcia larga tre metri più due banchine. In situazioni di emergenza sarà possibile il transito di due mezzi di soccorso in entrambi i sensi di marcia.

Il progetto è stato realizzato dall'ingegner Paolo Nicolussi Paolaz, del Servizio opere stradali e ferroviarie, mentre il responsabile unico del procedimento è l'ingegnere Carlo Benigni. Il costo complessivo dell’opera per il lotto 1 è pari a 8.583.500 euro, di cui 235.500 euro per oneri della sicurezza. Le somme a disposizione dell’amministrazione per imprevisti e altri oneri sono pari a 3.226.100 euro. Il tempo di realizzazione previsto in progetto è di 560 giorni naturali e consecutivi.

L’Apac ha pubblicato il bando di gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla piattaforma Contracta nella giornata di oggi, 30 giugno 2025. La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12:00 del 2 settembre 2025. La prima seduta di gara avrà luogo il 3 settembre 2025.