Escursionista ventottenne colto da un malore al Bivacco Fiamme Gialle

PALE DI SAN MARTINO. Un uomo del 1996 residente a Modena è stato soccorso nella serata di ieri, 28 giugno, perché colto da un malore mentre si trovava da solo al Bivacco Fiamme Gialle (quota 3.000 metri), dopo aver percorso in giornata la via ferrata Bolver Lugli - che transita nei pressi del Cimon della Pala e di Cima Vezzana, sulle Pale di San Martino - con l'intenzione di passare la notte al bivacco e ridiscendere a valle stamattina.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 21.15 da parte dell'escursionista stesso, preoccupato per i sintomi, riconducibili al mal di montagna, che accusava.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre due operatori della Stazione San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. L'elicottero ha sbarcato nei pressi del bivacco l'equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso che hanno immediatamente prelevato l'uomo per portarlo in piazzola a San Martino di Castrozza e sottoporlo ai primi accertamenti del caso. L'escursionista, sempre cosciente, è stato poi trasferito all'ospedale di Borgo Valsugana.