Paura nella mattinata dell'8 maggio a Olle per un uomo caduto durante i lavori sul tetto

BORGO. I vigili del fuoco volontari di Borgo Valsugana sono stati allertati questa mattina, 8 maggio, poco dopo le 11, per soccorrere una persona caduta del tetto mentre era impegnata in attività di manutenzione. L’incidente è avvenuto nella frazione Olle. L’uomo era allacciato in vita ad una corda che però ha solo attutito in parte la caduta, avvenuta da un’altezza di circa 8 metri.



I vigili del fuoco volontari hanno supportato il personale sanitario, giunto con l’elisoccorso e un’ambulanza di Trentino Emergenza, e i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana durante il sopralluogo, per poi ripristinare le tegole sul tetto.