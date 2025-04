Si cercano investimenti per il Grand Hotel Imperial di Levico: per adesso è ancora tutto fermo

LEVICO. Patrimonio del Trentino spa, società strumentale della Provincia impegnata nella valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ha recentemente concluso una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla valorizzazione del Grand Hotel Imperial di Levico Terme. Nel corso dell'iniziativa, alcuni imprenditori hanno preso parte ai sopralluoghi previsti, manifestando un concreto interesse per la struttura e confermando l'esistenza di un potenziale attrattivo per investimenti privati nel territorio di Levico. Tuttavia, nonostante i segnali positivi emersi in fase esplorativa, la procedura si è chiusa senza la presentazione di offerte ufficiali.



L'esito della procedura, pur non avendo portato a una proposta formale, rappresenta comunque un importante indicatore del valore percepito dell'immobile e delle potenzialità di rilancio del compendio alberghiero, anche in un'ottica di sviluppo turistico e di rigenerazione del tessuto economico locale.



Sulla base degli interessamenti ricevuti si valuterà la strategia più efficace per valorizzare al meglio il Grand Hotel Imperial, con l'obiettivo di attrarre investimenti sostenibili e garantire positive ricadute per la comunità di Levico e per l'intera Valsugana.