Castelnuovo, cedono ore di ferie e permessi per aiutare il collega ammalato

CASTELNUOVO. Un gesto di grande solidarietà e generosità. È quello che arriva da Castelnuovo, dai dipendenti della X-Lam Dolomiti spa (in voto) e dagli stessi vertici aziendali. Per aiutare un lavoratore del reparto produzione, affetto da una terribile malattia degenerativa, permettendogli di prolungare la propria presenza in azienda oltre il periodo di comporto, mantenendo così la piena retribuzione.



Una bella storia di solidarietà quella che ci racconta Matteo Salvetti, segretario generale della Feneal Uil Trentino Alto Adige, che nei giorni scorsi ha raggiunto questa importante intesa per dare attuazione sperimentale, a livello aziendale, all'istituto della "banca ore solidale".



«Tutto è nato dalla nostra rsa, dai rappresentanti sindacali - spiega Salvetti - e, confrontandosi con i lavoratori della produzione durante un'assemblea sindacale, è emersa la volontà di attivare un'azione di solidarietà concreta, a favore di un collega, padre di famiglia, che si trova ad affrontare una malattia difficile con la prospettiva della perdita del lavoro e del sostentamento economico».



In che modo? «Attraverso la cessione di ore di ferie e permessi, a titolo volontario e spontaneo, a favore del collega ammalato». In produzione ci sono 25-30 lavoratori, ma molti di più sono i dipendenti della X-Lam sia nell'area amministrativa che in quella tecnica e di progettazione.



Non solo i lavoratori hanno detto sì, la proposta è stata accolta anche dalla proprietà che, nell'accordo, ha di fatto donato al dipendente 20 giorni ulteriori di ferie. Davvero un bel gesto di solidarietà a favore di un lavoratore, con figli e di origine straniera, un bel messaggio che arriva da Castelnuovo e dai suoi colleghi di lavoro. A



ncora Matteo Salvetti. «Si tratta di un accordo, il primo tra l'altro stipulato da X-Lam Dolomiti spa con un'organizzazione sindacale, che testimonia come il principio di solidarietà sia ancora forte tra gli operai e la forza lavoro. E fa senz'altro piacere notare come l'azienda abbia risposto positivamente alla richiesta di parte sindacale, dimostrando umanità, davanti alle gravi difficoltà personali di un proprio dipendente».



A Castelnuovo vengono prodotti dei pannelli composti da tavole selezionate di abete rosso incollate a strati incrociati con colle prive di formaldeide. Pannelli di piccole e grandi dimensioni, perforati e sagomati per predisporre tutte le forometrie di porte, finestre e aperture varie. Dal legno al pannello per un prodotto finale di eccellente qualità costruttiva.



Un'azienda in forte espansione, parte integrante del Gruppo Paterno, protagonista in questa occasione, con tutti i suoi dipendenti, di un grande gesto di solidarietà. «Crediamo che la sottoscrizione di questa intesa - conclude il segretario generale della Feneal UIL Trentino Alto Adige Matteo Salvetti - potrà costituire un momento di svolta nelle relazioni sindacali e aprire le porte ad altri accordi con X-Lam Dolomiti spa, a favore di tutta la forza lavoro impiegata».