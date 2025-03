Andrew Basso cittadino onorario nella sua Borgo e socio del Guinnes Club

BORGO. A quattro giorni dall’esordio internazionale nella “sua Borgo Valsugana” del nuovo show “Credi nell’Impossibile” allestito per l’EuroTour 2025 l’escapologo e illusionista Andrew Basso è stata protagonista di una emozionante serata nella sala del Consiglio Comunale, teatro di una doppia cerimonia: la Consegna della Cittadinanza Onoraria e l’iscrizione da Socio onorario al Guinness Club 92 di Trento, il cui presidente onorario è Francesco Moser. E proprio con il campione Trentino Andrew ha avuto un successivo scambio di batture in una video chiamata. Ma andiamo per ordine.



Alle 18.30 il presidente Rocco Guarini ha aperto la seduta del Consiglio Comunale di Borgo Valsugana il cui ordine del giorno dei lavori prevedeva al primo punto proprio la votazione per il conferimento all’artista della Cittadinanza Onoraria, proposta che ha ottenuto il “SI” all’unanimità.



Il sindaco Enrico Galvan ha quindi letto la motivazione, contenuta nella delibera, con a fianco l’emozionato Andrew oggi considerato unanimemente unico vero erede mondiale del grande escapologo e illusionista Harry Houdini. Il primo cittadino ha ripercorso la sua carriera: dai primi passi a Borgo all’evento nel lago di Caldonazzo, alla carriera a livello nazionale e internazionale, sino ai grandi trionfi Usa e nelle grandi metropoli del mondo.



Poi la consegna della targa ed è toccato a Basso ricostruire le emozioni legate al suo cammino dalla “piccola” Borgo ai grandi teatri mondiali. “Ricordo ancora quando mi sono esibito sul muretto della piazza qui sotto – ha detto -. Allora avevo come sogno l’America ed oggi sono emozionato per questo incredibile omaggio che la mia citta mi ha riservato. Tutto questo è la conferma che si può credere in ciò che appare impossibile”.



Grazie alla cortesia del Consiglio comunale è stato il presidente Giovanni Groff - attorniato dalla figlia Elisa, dal giornalista Rai Giacomo Santini, da Livio Guidolin storica figura del “mondo Coni” e da Gianni Peder –a consegnare al “Cittadino illustre” di Borgo la targa di Socio Onorario del Club Guinness Club 902 di Trento, onore sinora toccato al grande Vasco Rossi per il suo record di presenze al Concerto tenuto alla Musica Arena di Trento.



Assente il presidente onorario Francesco Moser, in questi giorni impegnato alla Tirreno – Adriatico, a mettere in contatto i due protagonisti è stata una video telefonata coordinata dal giornalista Diego Decarli, presidente di Olympic Media 2026 Trentino - Alto Adige Suedtirol. Dopo qualche problema con l’audio, scontata la battuta del Checco: “ti aspetto in cantina, vediamo se riesci a far sparire il vino”. Immediata la controreplica scherzosa Andrew “per ora ti ho tolto l’audio. Vediamoci molto volentieri”.



Alla cerimonia ha assistito il padre Armando, seduto nella zona riservata al pubblico. Finita la cerimonia tra loro c’è stato un lungo emozionante abbraccio e poi una foto ricordo con la targa della cittadinanza onoraria, da serbare tra i ricordi più belli. Quindi abbracci, ricordi e fotografie con amici, conoscenti e fans. Emozioni che hanno avvolto anche l’intero Consiglio comunale che a fatica ha ripreso i lavori.

Per Andrew Basso inizia ora il conto alla rovescia verso lo Show previsto sabato sera alle 21 al palasport di Borgo Valsugana e che – commenta il produttore Giuseppe Putignani – “neanche a dirlo ha registrato il tutto esaurito”. E mentre inizia l’allestimento del Palco di scena per l’escapologo si prospettano gli allenamenti di rifinitura in piscina. Come un atleta impegnato in una grande performance agonistica Andrew è seguito da uno staff tecnico, con l’allenatore Silvio Battaini. In vista degli appuntamenti si sottopone ad una sorta di tabella tesa a migliorare le prestazioni in fatto di apnea. Impossibile conoscerne i dettagli ma la metodologia assomiglia molto alle tabelle di lavoro di chi pratica la corsa in atletica leggera.



Dopo essere stato applaudito ed osannato per ben dieci anni quale star nel Tour mondiale “The Illusionists” ora Andrew sarà protagonista di uno spettacolo interamente incentrato sulla sua figura e sulle sue incredibili capacità.



“Sarà uno spettacolare show destinato a tutta la famiglia - ha ribadito - in cui presenterò un nuovo repertorio di magia e di illusionismo con situazioni mozzafiato, alternate a momenti adrenalinici e di alta tensione, con riprese uniche in primo piano che permetteranno a tutti gli spettatori di vedere da vicino e chissà forse scoprire le mie capacità legate alla magia e all’illusionismo. Sarà un momento veramente emozionante, prima di tutto per me e poi anche per gli spettatori, amici che conosco sin dalla gioventù – ha detto Andrew -. Per questo ci saranno dei momenti speciali che ho voluto creare appositamente per loro, con riferimenti precisi alla mia città”.



In questi dieci anni Andrew ha girato il mondo calcando i più prestigiosi palchi: dal Sydney Opera House in Australia, al West End di Londra, da Broadway a New York al Pantages di Hollywood. Ma dopo tanti successi il richiamo di casa si è fatto sentire prepotentemente. E sabato il ragazzino che si esibiva sul muretto di piazza Alcide De Gasperi, sotto la sala dove ieri ha ricevuto la cittadinanza onoraria, tornerà da protagonista nella “sua” Borgo Valsugana.



Giovedì 12 marzo, alle 15.15, Basso sarà in diretta su Radio Dolomiti: parlerà nel programma di Michelangelo Felicetti.