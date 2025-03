Andrew Basso, l’11 marzo la consegna della cittadinanza onoraria di Borgo. Sabato lo show

BORGO. Quella iniziata lunedì 10 marzo è una settimana importante per Andrew Basso, settimana che prevede alcune tappe di avvicinamento all’esordio del nuovo Tour Europeo “Credi nell’Impossibile”, previsto sabato 15 marzo al palazzetto dello sport di Borgo Valsugana. Martedì 11 marzo, alle 18, Andrew Basso riceverà la cittadinanza onoraria di Borgo Valsugana nella cerimonia prevista nella sala Consiliare del Municipio. L’accesso è libero.



Venerdì 14 sono previste le prove generali del suo show al palazzetto dello sport di Borgo Valsugana che si svolgerà sabato sera con inizio alle ore 21. La Cbs lo ha definito il più grande escapologo del mondo, il Corriere della Sera la Rock Star Della Magia, così Andrew Basso torna in Trentino, nella sua città natale, per la data “zero” del grande spettacolo Credi nell’Impossibile”, che debutterà a Madrid il 1° aprile. Illusionismo, escapologia, manipolazione saranno gli ingredienti di uno show unico, che si concluderà con il numero che ha reso famoso Andrew nel mondo, eleggendolo unico vero erede di Houdini, la Pagoda D'Acqua. C.L.