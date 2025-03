Levico, dopo l'incidente scattano le ricerche nel bosco: ma non c'era un secondo ferito

Valsugana / Allarme

Tre ore di lavoro nel cuore della notte fra ieri e oggi, utilizzando anche termocamere a infrarossi, per squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco, sui sentieri e le strade forestali accanto alla provinciale che scende dal Compet, dove una vettura si era schiantata contro un muro. Gli amici sopraggiunti in una seconda auto sostenevano che oltre al 31enne ferito e portato in ospedale, a bordo ci sarebbe stata una seconda persona, ma alla fine si è verificato che non era così