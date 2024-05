Frane di Levico e Canezza, la situazione al termine dei sopralluoghi

LEVICO/CANEZZA. Doppio sopralluogo del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna oggi, 24 maggio, a Levico Terme e a Canezza di Pergine, dove due frane si sono staccate rispettivamente nella mattinata e nella tarda serata di ieri. L’abbondante pioggia scesa negli ultimi giorni in Trentino ha infatti inciso sulla stabilità dei versanti: Servizio geologico, Servizio gestione strade e Servizio Prevenzione Rischi e CUE sono quindi intervenuti a supporto delle Amministrazioni comunali per garantire la sicurezza della cittadinanza, oltre che per monitorare l’evoluzione dei fenomeni anche con i droni e il supporto del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento.



La strada di accesso alle case di 12 famiglie in località Valdrana - nell’area di Levico compresa tra le frazioni di Selva e Campiello - rimane interdetta a causa della frana che incombe sulla viabilità locale. Le abitazioni si trovano in posizione non sottesa a quella che potrebbe essere interessata da un'evoluzione del dissesto. È stato previsto un disgaggio dei massi crollati, al quale seguirà la realizzazione di un vallotomo.



È scattata invece nella tarda serata di ieri, la chiusura della SP135 della Val dei Mocheni al chilometro 0,5 a causa di un dissesto che ha interessato il versante a monte dell'arteria viaria nei pressi del rio Rigolor. L’ipotesi dei tecnici è di riaprire l’arteria entro la serata di oggi, al termine delle prime operazioni di mitigazione del rischio. Tali interventi continueranno nei prossimi giorni anche con interruzioni programmate del transito.