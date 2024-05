Tonadico, oggi i funerali di Giovanna Tavernaro, una delle prime donne vigile del fuoco del Trentino

PRIMIERO. Non è così frequente vedere una donna che indossa la divisa da pompiere, ma se questo oggi accade, un po’ del merito va anche a Giovanna Tavernaro, una delle prime donne in Trentino a far parte dei vigili del fuoco.

Giovanna se n’è andata giovedì sera all’ospedale di Borgo Valsugana, a 64 anni, lasciando i suoi cari dopo una lunga malattia. A condividere la passione per l’appartenenza ai pompieri e per fare del bene verso il prossimo c’è sempre stato accanto a lei il marito Gianni Turra, per quasi vent’anni (e fino a qualche anno fa) comandante del corpo dei volontari di Primiero.

Giovanna nel 2021 ricevette la Fiamma Oro per i 40 anni di permanenza nel corpo, di cui era uno dei membri più attivi. Originaria di San Martino di Castrozza, si è poi trasferita a Tonadico una volta sposatasi con Gianni. Lavorava alla Luxottica: la malattia l’aveva costretta inizialmente ad un pausa, salvo poi tornare, quando la salute era migliorata, a dare il suo contributo nell’azienda. Ma certi mali, si sa, sono infimi: a volte mollano la presa solo per poi colpire più forte. Così in questi giorni chi la conosceva sta piangendo una donna che ha dato molto alla comunità.

«È un orgoglio del nostro territorio, segno di una passione e di un amore incondizionato verso i vigili del fuoco - la ricorda così il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli - Abbiamo conosciuto e apprezzato le sue doti umane. Da oggi noi e i nostri pompieri saremo più poveri, ma avremo qualcuno in più che ci protegge dal cielo».

Un toccante ricordo è arrivato anche dagli ex colleghi dei vigili del fuoco di Primiero. «Ci stringiamo alla famiglia del nostro ex comandante Gianni per l’improvvisa perdita. Giovanna ha dato importante supporto al corpo ed è stata grande esempio di dedizione e passione. È stata e sarà sempre per noi un modello da seguire per l’amore e l’impegno che ha dedicato al corpo e alla comunità. Grazie Giovanna, rimarrai sempre nei nostri cuori».

Il funerale oggi, lunedì 13, alle 14.30 nella chiesa di Tonadico.