Obiettivo mezzo milione di visitatori per i mercatini di Levico

LEVICO TERME. Inizia il conto alla rovescia per la 22ª edizione del Mercatino di Natale asburgico a Levico Terme. È tutto pronto per sabato 18 novembre, momento dell'accensione delle luci che ornano i viali alberati del parco secolare, il centro storico e le quarantasette casette montate nei giorni scorsi. Una manifestazione che ormai è il simbolo dell'inizio del periodo delle feste per l'intera cittadinanza di Levico Terme e non solo.

Conosciuta a livello nazionale e internazionale è, a livello provinciale, una delle manifestazioni natalizie storiche e uno dei Mercatini più autentici, come hanno sottolineato i presenti alla conferenza stampa di presentazione dell'evento che si è tenuta l'altroieri. Accanto al presidente del Consorzio Levico in centro Efrem Filippi, organizzatore e promotore della kermesse, Stefania Segnana in rappresentanza della Provincia, l'assessore al turismo levicense Monica Moschen, il presidente di Apt Denis Pasqualin e il direttore del Parco Fabrizio Fronza.

A dare forza ai relatori che rappresentano la punta dell'iceberg dell'organizzazione del Mercatino erano presenti, tra il pubblico, un gran numero di persone che nei prossimi mesi lavoreranno per garantire la buona riuscita dell'evento come tutti gli anni. Sta proprio «in questa struttura di piccola cittadina, ricca di legami e collaborazione», ha detto Segnana, «la forza del Mercatino di Levico. La Provincia è orgogliosa di poter presentare questo bellissimo evento, esempio di sinergia tra istituzioni e tutti gli attori del territorio. Solo in un piccolo comune è possibile trovare le caratteristiche che rendono grande un evento che resta però simbolo e punto di riferimento per la comunità. È questa la forza del Trentino».

Una manifestazione diventata ormai tradizionale ma che accoglie visitatori e ospiti e ha tutte le caratteristiche di un evento completo che «racchiude al suo interno numerosi appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti e si presenta come un prodotto turistico a tutto tondo», ha spiegato Pasqualin.

Si stima che l'edizione 2022 abbia raggiunto le 400mila presenze e quest'anno ci sono tutte le premesse, ha aggiunto Filippi, «per sfondare il mezzo milione di visitatori. Questo è possibile però», ha continuato, «grazie alla collaborazione con moltissimi enti, associazioni, con forze dell'ordine e istituti che ormai da anni danno il proprio contributo. Formula vincente non si cambia; il nostro lavoro consiste nel mantenere alta la qualità del Mercatino e nel fornire agli ospiti sempre qualche piccolo nuovo particolare che possa mantenere viva in loro la curiosità e soprattutto far sì che il Mercatino di Natale Asburgico continui ad essere il simbolo del Natale e delle feste per chi verrà a visitarlo».

La location, all'interno del Parco secolare degli Asburgo, ha sicuramente contribuito a rendere iconica la manifestazione che rispetto ad altri mercatini vicini e lontani ha dalla sua una cornice unica. «I giardini storici sono nati come privati poi, nell'800, sono stati aperti al pubblico», ha concluso Fronza.

«Questa apertura noi la stiamo portiamo avanti e la miglioriamo permettendo che lo spazio aperto venga goduto e visitato; le cicatrici lasciate al Parco da Vaia, da cui ormai sono passati cinque anni, si sono rimarginate velocemente con la collaborazione del Consorzio, del Comune e di tutta la cittadinanza che, anche grazie al Mercatino, sente il Parco sempre più suo».