Lona-Lases ci riprova, si torna alle urne: unico candidato sindaco Pasquale Borgomeo

TRENTO. Domani, domenica 21 giugno, si svolgono le elezioni comunali nei Comuni di Lona-Lases e di Bresimo.

Lona Lases torna alle urne dopo tre elezioni a vuoto, un lungo periodo di commissariamento e l'inchiesta sulla 'ndrangheta in Trentino e le infiltrazioni, in particolare, nel mondo del porfido.

Candidato sindaco dell'unica lista è il poliziotto in pensione Pasquale Borgomeo.

Si vota dalle 7 alle 21 al seggio allestito in municipio (foto), 692 gli aventi diritto. Per l'elezione di Borgomeo, che eviterebbe un nuovo commissariamento, serviranno almeno 312 votanti e un minimo di 156 suffragi per il candidato.

Il clima in paese è piuttosto accesso e in campagna elettorale si sono contrapposti appelli al voto e al non voto.

A Bresimo, in val di Non, le nuove elezioni si sono rese necessarie dopo l'improvviso decesso del sindaco Giuliano Pozzatti.

Al voto anche Campo Tures, in Alto Adige, attualmente è amministrato in via provvisoria dal commissario straordinario, Alfred Valentin.

La giunta provinciale aveva sciolto il consiglio comunale, dopo che il 13 dicembre il consiglio comunale aveva sfiduciato il sindaco.