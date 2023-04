Valsugana, "bomba day" a Cismon del Grappa: statale 47 e ferrovia chiuse

TRENTO. Non solo lo stop dalle 6.15 alle 21 di oggi, 27 aprile, per la statale 47 della Valsugana: oggi oltre alle chiusure stradali anche i treni sono sospesi, per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico trovato durante i lavori di un cantiere per le fognature a Cismon del Grappa (Vicenza).

In auto, per chi arriva dal Trentino in direzione Bassano, obbligo di salire verso Feltre e viceversa per chi viaggia nella direzione opposta: si deve utilizzare il tunnel che sale verso il Bellunese, all'altezza di Arsiè.

Per quanto riguarda la ferrovia, sospesa la circolazione dei treni dalle 5 alle 18 sulla linea Trento-Bassano nel tratto fra Bassano e Primolano.

Le operazioni sono cominciate oggi all’alba: l’ordigno bellico rinvenuto in centro a Cismon sarà disinnescatoe quindi fatto brillare altrove, in una ex cava: si prevedono per la prima fase otto-nove ore di lavoro coordinato dalla prefettura di Vicenza in collaborazione con l’amministrazione comunale di Valbrenta e vari corpi di forze dell’ordine e soccorso.

La tutela dei cittadini sarà garantita da un'evacuazione in un raggio di 230 metri dal punto in cui si trova la vecchia bomba: oltre 250 le persone chiamate a lasciare le case fra le 7.40 e le 18.30 e potranno stare in un centro di accoglienza allestito ad hoc (se il cronoprogramma sarà confermato, dipenderà dall'andamento dell'intervento).

A evacuazione completata, alle 8, cominceranno i lavori veri e propri per disinnescare l'ordigno.

Istituito anche il divieto di sorvolo dell'area dalle 8 alle 16.

A presidiare le case ci saranno i militari dell'esercito.

Durante lo svolgimento delle operazioni, previste tra le 6.15 e le 21 di giovedì 27 aprile, la statale 47 sarà infatti chiusa al traffico nel tratto compreso tra Valbrenta (km 65) e l’innesto con la statale 50 del Grappa e del passo Rolle (km 69), cioè il bivio con il tunnel che sale verso il Feltrino e il Primiero.

Anas informa i viaggiatori che durante la chiusura al traffico saranno attivi i seguenti percorsi alternativi, debitamente segnalati in loco:

Per chi viaggia in direzione Trento sarà istituita uscita obbligatoria allo svincolo Romano d’Ezzelino Nord (km 45,600) con prosecuzione su Via Molinetto fino alla SP 148.

Da Romano d’Ezzelino si potrà percorrere la provinciale 26 fino a Pederobba (Treviso) con successiva svolta sulla regionale 348 in direzione Feltre (Belluno) e prosecuzione sulla statale 50 in direzione Trento fino a Primolano dove sarà possibile reimmettersi sulla statale della Valsugana (al km 69,600) dopo aver percorso la vecchia via delle "Scale".

Itinerario inverso per i veicoli diretti in direzione Bassano del Grappa.

[foto di archivio]