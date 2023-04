Aggredisce il capotreno ora ricoverato in ospedale: 33enne denunciato per lesioni a Borgo Valsugana

BORGO VALSUGANA. I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Borgo Valsugana sono dovuti intervenire a seguito di un’aggressione ai danni di un capo treno della linea Trentino trasporti a Borgo Valsugana.



I militari una volta giunti sul posto hanno reperito le immagini necessarie a risalire all’autore dell’aggressione. I motivi erano futili, ovvero il mancato titolo di viaggio che avrebbe consentito di usufruire del servizio, da lì è scattata la violenta aggressione nei confronti del pubblico ufficiale. Il treno dopo l’interruzione determinata da questo episodio, ha potuto riprendere la sua corsa.



Un primo intervento rapido, l’acquisizione di immagini utili a risalire all’identità del colpevole e la testimonianza di due persone presenti al momento dell’aggressione, hanno consentito di porre fine alla situazione. Il soggetto, un uomo di 33 anni già noto per reati quali rapina, ricettazione, furto e resistenza a pubblico ufficiale, è stato rintracciato sul luogo di lavoro e portato in caserma, dove è stato denunciato per i reati di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. Il capo treno è tuttora in ospedale per gli accertamenti, a causa dei colpi ricevuti, però non in gravi condizioni.