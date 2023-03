Incidente sul lavoro a Caoria: una persona soccorsa in codice rosso con l'elicottero

TRENTO. Intervento dell'elicottero di Trentino Emergenza, questa mattina, 27 marzo, nella vallata del Vanoi, fra Tesino e Primiero.

Secondo le prime informazioni, l'allarme è scattato per un incidente sul lavoro che ha visto coinvolto un uomo che si trovava alla guida di un macchinario pesante, in un cantiere forestale.

È accaduto poco prima delle 8.30, appena sopra l’abitato di Caoria.

Sul posto sono intervenute, oltre all'elisoccorso, l’auto sanitaria e l’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Un ferito è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Al momento non sono disponibili informazioni sulle generalità del ferito, che è un uomo di cinquant'anni: non è in pericolo di vita.