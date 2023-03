La Civica di Gottardi si radica in Valsugana: arriva l’ex consigliere provinciale Passamani

LEVICO. È nato ufficialmente il coordinamento della Valsugana de La Civica, movimento politico rappresentato in consiglio provinciale dall'assessore agli enti locali Mattia Gottardi e dalla consigliere Vanessa Masè. E se, come spiega una nota, il partito "ha ormai da tempo espresso la volontà di radicarsi nei comuni trentini, trovandosi oggi a rappresentare circa 50 municipalità", l'annuncio dato ieri è foriero sicuramente di qualche scossone.



Se infatti era già nota da tempo l'adesione di diversi sindaci dell'Alta Valsugana al movimento di Gottardi (i quattro sindaci della Valle dei Mocheni, Vignola Falesina, Bedollo), sono i nomi del nuovo coordinamento di valle che dà una strutturazione ancora più netta a La Civica: e non mancano le sorprese e le virate a sostegno dell'attuale centrodestra di governo provinciale. Da Levico giungono le adesioni del vicesindaco Patrick Arcais, dell'assessore Emilio Perina e dei consiglieri Joshua Recchia e Francesco Oss, tutti candidati alle elezioni comunali con "Patto Levicense" a sostegno del sindaco Gianni Beretta.



Sempre da Levico, spunta anche il nome del già sindaco e consigliere provinciale Gianpiero Passamani (sulla destra nella foto, ndr), con un lungo trascorso nell'UpT, l'Unione per il Trentino. Da Borgo Valsugana invece arriva la disponibilità dell'assessore Giacomo Nicoletti (del gruppo "Borgo e Olle bene comune"), del presidente del consiglio comunale Emanuele Deanesi (del gruppo "Borgo domani") e dei consiglieri Rocco Guarini (sempre di "Borgo domani") e Sabrina Parolin (di "Borgo e Olle bene comune"), tutti eletti a sostegno del sindaco Enrico Galvan.



Destinate a fare rumore anche le adesioni che arrivano da Pergine: spiccano infatti i nomi degli assessori Morgan Betti e Massimo Negriolli (eletti entrambi con la lista civica "Impegno per Pergine"). Se dunque da un lato il sindaco Roberto Oss Emer è fra i fondatori di "Campobase", movimento che ha visto recentemente esporsi il sindaco di Rovereto Francesco Valduga come alternativa all'attuale governo provinciale.



Sicuramente più affine al centrosinistra che non al centrodestra. Ma "in casa" invece alcuni nomi sembrano aver virato. Quali referenti territoriali, conclude la nota de La Civica, sono stati nominati Guido Pilati (vicepresidente del consorzio Bim Brenta) per Pergine, Umberto Pedrin per Levico ed Emanuele Deanesi per Borgo Valsugana. Soddisfazione per le nomine da parte del presidente de La Civica, Mattia Gottardi.