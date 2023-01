Paura nella notte a Novaledo, una vettura sfrecciava contromano sulla statale

TRENTO. Attimi di paura la notte scorsa, sulla Valsugana, a causa di una vettura che procedeva contromano.

È accaduto verso la mezzanotte di ieri, 20 gennaio, e la segnalazione arriva da un automobilista che viaggiava in direzione Trento, nella zona di Novaledo (foto), quando ha incrociato un'automobile che andava nel senso vietato.

Secondo le testimonianze, la macchina in questione procedeva velocemente, proprio come se chi era alla guida non si fosse reso conto di trovarsi contromano.

Del fatto sono stati subito avvisati i carabinieri, che si sono attivati.

Fortunatamente, al momento, non risulta che la pericolosissima manovra abbia causato incidenti.

[foto credits: webcam di Viaggiare in Trentino]