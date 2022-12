Intervento in soccorso di uno scialpinista nei pressi di Malga Colbricon (Paneveggio)

Montagna / Il soccorso

Otto soccorritori hanno raggiunto l'infortunato a piedi in circa un'ora e mezza e gli hanno prestato le prime cure. Poiché a causa della nebbia non è stato possibile far intervenire l'elicottero, lo scialpinista è stato imbarellato e trasportato fino a malga Colbrico



FASSA Valanga, persona in gravi condizioni