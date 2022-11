Disagi su rotaie: nuovo stop alla linea ferroviaria in Valsugana

TRENTO. A causa del perdurare dei problemi tecnici e di lavori all'infrastruttura, l’azienda provinciale Trentino Trasporti comunica che l’orario della linea ferroviaria Trento - Borgo - Bassano sarà riprogrammato.



Da domenica 27 novembre a domenica 4 dicembre tutti i treni saranno soppressi e auto-sostituiti sull'intera tratta per lavori all'infrastruttura, specialmente da Primolano a Trento.



Sulle corse autobus non sono ammesse le comitive e non è possibile trasportare con sé le proprie biciclette. L'elenco dei punti di fermata delle corse autobus e l'orario della linea aggiornato sono esposti nelle stazioni e sul sito www.trentinotrasporti.it.