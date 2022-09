Si ribalta la piattaforma, operaio ferito nel cantiere stradale di passo Brocon

TRENTO. È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Feltre (Belluno) un operaio coinvolto questo pomeriggio, 29 settembre, in un incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere di messa in sicurezza della strada provinciale 79 del passo Brocon.

È accaduto verso le 15 sul versante del Vanoi, in comune di Canal San Bovo: secondo le poche informazioni disponibili, si è ribaltata una piattaforma ragno e il lavoratore che la stava utilizzando è precipitato, mentre lavorava al disgaggio di una parete rocciosa.

Il ferito, un uomo di 38 anni, è stato soccorso dall'ambulanza e trasferito al vicino ospedale di Feltre, perché l'elicottero di Trentino Emergenza non poteva atterrare a causa del maltempo.

L'intervento ha visto la presenza anche dei vigili del fuoco volontari di Canal San Bovo e dei carabinieri della stazione di Canal San Bovo.

Il passo Brocon, sul versante del Vanoi, è stato interessato da smottamenti importanti sulla strada e in precedenza anche da problematiche legate agli schianti forestali causati dalla tempesta Vaia.

Negli ultimi anni la strada è stata dunque chiusa a lungo per consentire vari interventi di messa in sicurezza.

L'estate scorsa c'è stata una temporanea riapertura per il periodo turistico, poi i lavori sono ripresi il 5 settembre.

Gli interventi avvengono in prossimità del km 22+540 e proseguiranno fino a novembre di quest'anno.

Il passo è sempre raggiungibile dal versante opposto, quello che del Tesino.

[foto credits: Tgr Trento]