Il cuore di Levico: raccolta fondi contro la leucemia dei coscritti di Marco Bonato e Stefano Lorenzini

LEVICO. Un modo bello per ricordare due amici che non ci sono più I coscritti del 1978 di Levico hanno deciso di dare vita ad una raccolta fondi da destinare all’Associazione per la lotta contro la leucemia di Bolzano in nome di Marco Bonato e Stefano Lorenzini.

Marco Bonato, architetto, se n’è andato all’inizio di questa settimana dopo aver lottato come un leone contro una di quelle malattie che non perdonano.

Stefano Lorenzini, invece, ci ha lasciati a giugno mentre era in Toscana. In entrambi i casi la comunità di Levico è rimasta scossa, i particolare i coetanei di due che scrivono: “Il nostro è un piccolo gesto per far sì che il loro ricordo sia sempre con noi”.

Il conto è stato aperto pressa la Cassa Rurale Alta Valsugana. Si chiama “In ricordo di Stefano e Marco”, per chi volesse donare l’Iban è: IT 87 M 08178 34940 000018167528.