Sospesi per un mese i treni fra Primolano e Bassano: si svolgeranno lavori di potenziamento sulla Valsugana in Veneto

TRENTO. Verrà sospesa per un mese, dalla notte di sabato 11 giugno alla prima mattina di lunedì 11 luglio, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Primolano e Bassano (Vicenza), lungo la linea Trento-Bassano, per consentire interventi di potenziamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Tra le attività previste rientrano la manutenzione straordinaria nelle gallerie Corda, Grottella e Pian di Zocchi, di cui sarà rilevato anche lo stato infrastrutturale con il treno diagnostico, il rinnovo tecnologico di tre passaggi a livello tra Solagna e Bassano del Grappa e interventi finalizzati alla manutenzione e sicurezza della linea.

Durante l'interruzione sarà attivo un servizio sostitutivo con interscambio treno/bus nella stazione di Primolano.

Sempre in Veneto, continuano i lavori di ammodernamento e elettrificazione delle linee nell'area del Bellunese.

Dal 12 giugno al 10 settembre sarà la volta della tratta fra Belluno e Feltre, con conseguente sospensione dei treni e ricorso a bus sostitutivi.

L'anno scorso, in febbraio, è stata ultimata l'elettrificazione fra Belluno e Conegliano, che ha consentito di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza fra il capoluogo dolomitico, la pianura veneta e Venezia (che dista circa 115 chilometri dalla città montana).

Durante i lavori di elettrificazione della ferrovia in Valbelluna è previsto anche il rifacimento di un cavalcavia che interessa la statale 50, principale via di collegamento fra Belluno e Feltre. Sono allo studio le deviazioni o altre modifiche alla viabilità per minimizzare i disagi durante i lavori, che dureranno circa due mesi.