Incidente con la mietitrebbia: ferito un agricoltore a Borgo Valsugana

BORGO. Un agricoltore di 50 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento a causa delle ferite riportate mentre lavorava in un campo a Borgo Valsugana.



A quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l'uomo, che non è in pericolo di vita, è rimasto intrappolato in una mietitrebbia.



Sul posto è intervenuto il personale di Trentino emergenza, con l'elicottero sanitario, assieme alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco della zona.