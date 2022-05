Incidente stradale nel Bellunese: morto il trentino Luigi Sperandio, 62 anni

LIMANA. Si chiama Luigi Sperandio, 62 anni residente a Canal San Bovo, l'uome che è morto oggi in un incidente stradale in Veneto. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi a Limana.



Da una prima ricostruzione dei fatti al centauro è stato fatale lo scontro con un furgone. Il violento impatto è stato sulla strada che porta da Belluno verso Feltre.



Sul posto stava passando un infermiere che ha subito cercato soccorrere la persona ferita. Purtroppo è stato tutto inutile, come l'arrivo dei sanitari, del medico che hanno proseguito a lungo nelle manovre rianimatorie: l'uomo è deceduto. All'ospedale il conducente del furgone: un 75enne di Limana che è rimasto ferito.