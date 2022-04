Addio a Donna Assunta, vedova di Giorgio Almirante: per anni la famiglia veniva in vacanza a Levico Terme

ROMA. È morta Assunta Almirante, moglie di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento Sociale Italiano.

Chiamata Donna Assunta e considerata la memoria storica della destra italiana, aveva 100 anni, compiuti lo scorso 14 luglio.

In Trentino era nota anche per la sua frequentazione regolare in particolare di Levico Terme, dove la famiglia Almirante era proprietaria di una villa.

La villa delle vacanze estive della famiglia è stata venduta solo l'anno scorso: si tratta di un palazzo settecentesco, vicino al lago, che fu comperato negli anni ’70 dal leader della destra italiana, morto nel 1988.

L'edificio per decenni abitato dagli Almirante in vacanza è di 500 metri quadri, distribuiti su tre piani, circondato da due ettari di parco, con una dependance e un casino di caccia.

Forte, dunque, il legame dei coniugi Almirante, così come della figlia Giuliana, con il Trentino, in particolare appunto con Levico e la Valsugana.

Raffaela Stramandinoli, detta Assunta, era nata a Catanzaro ma era diventata romana d'adozione.

Per decenni, anche dopo la morte di Almirante nel 1988, è stata la regina madre della destra italiana, dispensatrice di consigli ma anche di pesanti critiche, sponsorizzò Gianfranco Fini alla guida del Msi ma criticò la Svolta di Fiuggi del 1995, con la quale il Movimento sociale destra nazionale, di origini post-fasciste, diventò in larga parte Alleanza Nazionale.

"Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana. A nome mio e di Fratelli d'Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi. Addio, Donna Assunta", scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"Donna Assunta Almirante ha segnato un'epoca della vita italiana. Generosa, prodiga di consigli, sincera, infaticabile custode della memoria di Giorgio Almirante, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tanti. Il suo affetto è stato un privilegio per molti di noi. La ricordo con affetto e con commozione", dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, a sua volta già esponente delll'Msi e poi di An.

"Addio a donna Assunta Almirante,una delle donne più affascinanti e influenti di Roma,morta oggi a 101 anni. Voglio ricordarla con questa istantanea,accanto a Silvio Berlusconi, nel giorno del mio cinquantesimo compleanno", scrive un altro deputato di Fi, Gianfranco Rotondi postando su twitter una fota della vedova Almirante con il leader azzurro.