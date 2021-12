A Levico molti visitatori al Mercatino di Natale, casette aperte tutta la settimana con molti eventi collaterali

LEVICO TERME. È iniziato lo scorso venerdì il lungo ponte dell'otto dicembre per il Mercatino di Levico che resterà aperto fino al 12.

Le casette nel Parco secolare degli Asburgo che l'altro giorno erano coperte dalla prima neve, resteranno aperte per tutta la settimana fino a domenica e hanno già attratto molti visitatori, famiglie, pullman dalle maggiori città italiane e anche chi ha deciso di fermarsi più di una giornata per visitare non solo il Mercatino ma tutto quello che Levico ha da offrire.

Il flusso costante di visitatori ha reso possibile alle forze dell'ordine e agli addetti alla sicurezza controllare che fossero rispettate le disposizioni di indossare la mascherina ed essere in possesso di green pass e i grandi spazi del Parco hanno fatto il resto.

Grazie agli ampi viali alberati, che contribuiscono a rendere unica l'atmosfera natalizia in quel di Levico, è stato possibile anche passeggiare in serenità per fare compere o godersi un piatto della cucina tipica, assistere agli spettacoli proposti e scattare foto ricordo.

Come ogni anno anche le vie del centro storico, spesso sconosciuto a chi fa il tour dei Mercatini di Natale della provincia, si sono animate delle voci dei turisti che hanno potuto ammirare le decorazioni, finire di fare acquisti nelle botteghe e utilizzare la nuova pista di pattinaggio, fiore all'occhiello dell'offerta invernale di questo 2021 che ha inaugurato sabato e ha già incontrato il favore di turisti e residenti.

In programma questa settimana l'intrattenimento musicale della Christmas Band itinerante nel pomeriggio dalle 15 alle 18, sabato 11 dicembre diversi cori del Trentino si esibiranno lungo i viali del Parco per la rassegna musicale In...canto sotto la neve dalle 17 e domenica 12 alle 11 toccherà ai fisarmonicisti, esperti ambasciatori del territorio, trasportare tutti in una magica atmosfera natalizia.

Chi lo conosce bene ormai sa che il Mercatino di Levico non è solo un evento natalizio ma una sintesi perfetta di tradizione e territorio; oggi e domani l'appuntamento sarà dalle 15 con i sapori e i prodotti tipici.

Ieri, la festa della patata, classico alimento della Valsugana, mentre oggi, martedì 7, gli apicoltori della Valsugana proporranno la festa del miele nelle sue varietà locali; l'8 dicembre invece si sale in quota con dimostrazione di cucina del formaggio di malga all'interno del Parco.

Nelle vie del centro storico inizierà poi l'8 dicembre, e terminerà il 12, il simposio di scultura EncontrArte; dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 i mastri scultori daranno vita a creazioni originali nel legno.