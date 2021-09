Baselga, operaio ferito mentre lavora nel bosco su un escavatore "ragno"

TRENTO. Un operaio di 61 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, in seguito al ribaltamento di un mezzo da cantiere a Baselga di Pinè.

L'incidente è avvenuto in un bosco nei pressi di cantiere edile nella frazione San Mauro: il ferito è stato soccorso anche dal personale del'lelicottero del 118 e trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento.



Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto mentre l'operaio stava manovrando un escavatore del tipo ragno per realizzare uno scavo destinato a una linea elettrica. Il mezzo si è ribaltato schiacciando l'uomo



Ieri, in Trentino, in un altro infortunio sul lavoro aveva perso la vita un operatore della funivia Paradiso, sul ghiacciaio Presena.