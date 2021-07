Tremendo frontale a Novaledo, tre giovanissimi feriti in modo grave, altre due persone coinvolte

NOVALEDO. Tremendo scontro frontale fra due auto a Novaledo, sulla statale della »Valsugana, la notte scorsa: l’allarme è arrivato intorno alle 23 dalla zona tra Campiello e Novaledo: coinvolte tre vettture e 5 persone.

Secondo le prime ricostruzioni una della auto avrebbe imboccato la corsia di uscita di Marter in contromano, ed invaso la corsia opposta, finendo contro un’altra macchina che giungeva dalla direzione opposta e non ha potuto evitare lo scontro: sono entrambe finite sulla scarpata laterale, mentre una terza auto è stata toccata solo di striscio.

Immediatamente si è mossa la macchina dei soccorsi, con due autoambulanze, i vigili del fuoco, la Polizia Locale e l’arrivo dell’elicottero con rianimatore da Trento in volo notturno.

Tre feriti sono molto gravi (in codice rosso): si tratta di un 21enne, un 18enne e un 26enne. Per le altre persone coinvolte, rispettivamente di 48 e 51 anni, è stato sufficiente il ricovero in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Borgo.

Foto Andrea Colotti – Facebook Info Traffico Trentino-Alto Adige)