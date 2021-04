Un nuovo grido di dolore dalla montagna: il mondo del turismo e del commercio è sceso in piazza per ripartire

FIERA DI PRIMIERO. Primiero porta in piazza la sua terza protesta nel giro di un paio di settimane, sempre con pacatezza nei toni, ma ferma e precisa nei contenuti e soprattutto solidale.

Dopo le due manifestazioni contro la chiusura delle scuole e la didattica a distanza, questa mattina, dalle 10,30 alle 12, alcuni rappresentanti delle categorie commerciali e turistiche si sono ritrovati nel centro storico di Fiera di Primiero in un corale appello alla politica provinciale e governativa affinché la montagna sia considerata una microzona, con la possibilità di preservare le attività lavorative affinché si possa garantire la sopravvivenza in un contesto che vive di turismo e legame stretto con la comunità.

Partita da un coeso gruppo di donne che hanno “vestito” i loro piccoli e riforniti negozi di abbigliamento e moda del centro con carta da pacco oscurando le vetrine per protesta, ha raggruppato albergatori, ristoratori, baristi, rifugisti e maestri di sci, tutti vestiti di nero, tutti pronti a prendere in mano il microfono per far sentire il loro grido di dolore e di affanno.

Ma sono saliti sul palco pure le ragazze e i ragazzi a rappresentare chi, da mesi, non può più utilizzare palestre e piscine.

Certo, chiedono ristori, ma è il lavoro che manca, la possibilità di continuare a rimboccarsi le maniche per uscire da 13 mesi pandemici che non hanno lasciato solo strascichi finanziari, ma pure danni psicologici che tolgono la voglia di guardare con ottimismo al futuro.

