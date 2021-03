Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non preoccupante, nello scontro avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Levico Terme, in via Claudia Augusta. L’incidente è accaduto verso le 18.30 all’altezza del distributore: un’auto che stava svoltando nel piazzale ha centrato una vettura che procedeva nella propria corsi di marcia.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Levico, ma fortunatamente non sono servite le pinze idrauliche per estratte dai veicoli i due conducenti, che non hanno mai perso conoscenza. La centrale operativa di Trentino Emergenza ha inviato sul posto due ambulanze e l’automedica. Entrambi gli automobilisti sono stati portati al Santa Chiara per accertamenti. I carabinieri si sono occupato dei rilievi dell’incidente per stabilire la dinamica e le responsabilità.