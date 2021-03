Furioso incendio a Sagron Mis: nella notte va a fuoco un fienile, completamente distrutto

SAGRON MIS - Completamente distrutto dalle fiamme, nella notte, un fienile a Sagroin Mis, per fortuna senza danni alle persone.

E' successo alle 11 di notte, in località Mattiuzzi, in un maso isolato. Sul posto in pochi minuti i vigili del fuoco volontari di Sagron, supporttati dai colleghi di Primiero, che hanno cercato di limitare i danni.

Non hanno potuto fare altro che contenere le fiamme, che rischiavano di estendersi al vicino bosco. Il fienile invece è andato completamente distrutto.

Sul posto anche i carabinieri, ed un esperto dei Vigili del Fuoco di Trento per stabilire la dinamica e la causa del rogo.

(foto di repertorio)