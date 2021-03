Malore sulla ciclabile a Castelnuovo: un cinquantenne salvato da un anonimo soccorritore che passava di lì

Erano le 10,30 del mattino, quando l'uomo si è accasciato a terra, colpito da un grave malore. Provvidenziale l'intervento di un passante, che lo ha soccorso, ed ha avvisato la Centrale Unica Emergenze 112, iniziando subito a praticargli il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.

In pochi istanti è arrivata l'ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato all'area dell'elisoccorso.

In pochi minuti è arrivato in volo l'elicottero dei vigili del fuoco di Trento, con l'equipe medica di rianimazione, che ha stabilizzato il paziente, trasportato poi al Santa Chiara di Trento dove è in condizioni gravissime.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area dell'atterraggio.