BORGO - Era uno dei pilastri portanti dell'asilo nido comunale di Borgo Valsugana. Artefice della sua nascita ma anche garante appassionata della sua prosecuzione. A pochi giorni di distanza dalla scomparsa e dai suoi funerali, le colleghe educatrici ed il cuoco Andrea così ricordano Ornella Campestrini. «Tante sono le persone che hanno voluto salutarti in questi giorni. Per noi trovare le parole non è stato facile, fino all'ultimo abbiamo sperato e forse anche creduto che non fosse possibile perdere una persona come te. È trascorso del tempo da quando hai finito il tuo percorso nel nido di Borgo, quasi tre anni ormai. Eppure per noi è come se ancora non ci avessi lasciate, sei parte portante della struttura, la tua presenza riecheggia in tutte le stanze». Al nido di Borgo, in via 4 novembre, ha lavorato per 37 anni, A partire dalla sua apertura, nel mese di aprile del 1981.

«Ognuno di noi - si legge nella lettera - ti ha conosciuta in momenti diversi del tuo percorso professionale, qualcuno ha potuto percorrere una lunga strada al tuo fianco, qualcun'altro ti ha accompagnata soltanto per un pezzetto, ma tutti noi ti ricordiamo allo stesso modo ed è perché tu ti sei sempre donata appieno, sei sempre stata autentica e presente con chiunque abbia avuto modo di incontrarti». Sono tante le famiglie che hanno potuto apprezzare la professionalità e disponibilità di Ornella, tanti i bambini che hanno ricevuto le sue cure e attenzioni. Nel corso degli anni Ornella si è dedicata al nido in vari modi, da educatrice appassionata a coordinatrice attenta e orgogliosa che ha saputo lottare per i diritti del nido e valorizzarne le potenzialità. «In te c'era una energia coinvolgente, una dedizione e un entusiasmo che motivavano chi ti stava accanto. Sei sempre stata una collega attenta, disponibile ma soprattutto aperta all'ascolto, un ascolto vero, incondizionato, pronta a metterti in discussione per migliorarti e per imparare qualcosa in più.

Sapevi esprimere quello che pensavi con chiarezza e umiltà, non ti pesava dire grazie o chiedere scusa, ti mantenevi salda nelle tue idee ma sempre pronta a riflettere e a confrontarti con gli altri». Ornella Campestrini era una donna determinata e salda, un riferimento per le colleghe più giovani. Alla guida del gruppo nei numerosi incontri di lavoro e anche nelle vesti di educatrice, ha sempre saputo portare il suo contributo, in termini di praticità, di presenza, di entusiasmo e apertura all'innovazione. «Ci hai insegnato così tanto senza essere mai presuntuosa o inflessibile; hai saputo accoglierci tutte, una per una, così come siamo, dedicando a ciascuna la tua attenzione e sensibilità. Lo stesso facevi per i bambini del nido - concludono le colleghe educatrici ed il cuoco dell'asilo nido comunale di Borgo - e sono tanti quelli di cui ti sei presa cura con passione e professionalità. Così come sono tante le famiglie che sicuramente hanno pensato a te in questi giorni con grande affetto e riconoscenza. Perché questa sei tu, una persona a cui ci si sente di dover dire grazie, dal profondo del cuore. Ciao Ornella!».